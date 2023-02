Parco Arcipelago Toscana, online il catalogo di eventi e iniziative

È già consultabile online il catalogo delle attività di quest’anno nel parco nazionale Arcipelago Toscana, che raccoglie eventi e iniziative delle 7 isole che lo compongono: Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio, Giannutri, Capraia, e Gorgona.

Trekking, esperienze outdoor, laboratori, degustazioni, conferenze, escursioni in mare, per un totale di oltre 750 eventi distribuiti sulle sette isole dell’Arcipelago Toscano. Più di 200 eventi sono dedicati ai bambini che potranno divertirsi imparando con attività di educazione ambientale nei centri visita, laboratori di biologia marina sulle spiagge, serate per l’osservazione delle stelle o incontri con gli esperti per imparare a riconoscere i nidi di tartaruga marina.



Spazio al Biowatching: sono in programma oltre 20 escursioni snorkeling con Guida Parco, completamente gratuite, realizzate su Elba e Capraia, per andare alla scoperta dei siti marini protetti dal progetto Rete Natura 2000.



Per quanto riguarda il trekking sono 200 gli appuntamenti escursionistici, alcuni ricorrenti, come la visita alla Duna di Lacona o le escursioni nella natura a Pianosa o a Giannutri, altri occasionali che consentono la scoperta della straordinaria rete sentieristica delle isole, altri infine esclusivi, come quelli che permettono di visitare le isole di Montecristo o Gorgona.



Non mancano le degustazioni: la rassegna prevede 30 eventi su Capraia, Elba e Giglio e ha coinvolto, in questa edizione, una decina di produttori.