Dal rinnovo di Italia.it fino alle prospettive per l'anno appena iniziato, passando dalle risorse del Pnrr e della questione della mancanza di personale: nell'intervista eslcusiva rilascata a Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il ministro del Turismo Daniela Santanchè presenta un quadro a tutto campo del settore travel in Italia.



Con un orizzonte ben preciso: il 2023 sarà l'anno decisivo per il recupero definitivo del turismo nel Belpaese.