Isola di Montecristo: aperte le prenotazioni per le visite 2023

Aprono sabato 28 gennaio alle 9 le prenotazioni per visitare l’isola di Montecristo nel 2023. L’isola è una delle più importanti per la tutela della biodiversità dell’Arcipelago Toscano e del Mar Tirreno, un vero e proprio santuario della natura la cui fruizione, da sempre contingentata, richiede il rispetto di specifiche regole di comportamento e modalità organizzative gestite dall’Ente Parco.

Per questo viene messo online un calendario e ogni data prevede la visita di un massimo di 75 persone, con un’età minima di 12 anni.



Sono previste 23 date a partire dal 18 marzo. La prenotazione è nominativa e la visita, organizzata dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba); in due casi – 20 maggio e 16 giugno – le partenze sono programmate con partenza ed arrivo a Porto S. Stefano, con scalo all’Isola del Giglio.