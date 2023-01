Parchi avventura, appuntamento a Bergamo per il meeting annuale

Appuntamento con i parchi avventura in programma i prossimi 26 e 27 gennaio a Cologno al Serio, vicino a Bergamo. Saranno circa 100 i gestori di parchi avventura e zip line e i produttori di attrezzature si incontreranno per il consueto meeting dei parchi avventura, giunto alla decima edizione dopo due anni di stop a causa della pandemia.

All’evento, che prevede seminari tecnici su tematiche settoriali, è affiancata un’esposizione con 20 produttori di attrezzature e prestatori di servizi, provenienti da Italia, Francia, Svizzera e Svezia, in rappresentanza di oltre 30 marchi noti a livello globale nel settore degli sport di montagna, tra i quali C.A.M.P, Kong, Petzl e Climbing Technology.



Nell’occasione si terrà l’assemblea di Parchi Avventura Italiani, organizzazione di categoria che rappresenta oltre 100 strutture, per il rinnovo delle cariche associative.

Il settore dei parchi avventura e zip line estreme risponde alla domanda sempre crescente di attività outdoor a contatto con la natura ed è ormai sviluppato in tutte le regioni italiane. Sono oltre 230 le strutture in attività che ospitano annualmente 2 milioni di visitatori, con un volume d’affari che supera i 24 milioni di euro.