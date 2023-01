Tripadvisor premia Roma: prima per enogastronomia e quarta nel ranking globale

A ribadirlo è anche Tripadvisor: Roma è una delle città più affascinanti al mondo per i turisti. In base ai Travellers’ Choice Best of the Best 2023, infatti, la nostra Capitale risulta prima nel pianeta dal punto di vista del turismo enogastronomico: “La città è un vero e proprio collage di piazze, mercati all'aperto e sorprendenti siti storici - scrivono da Tripadvisor, secondo quanto riportato da romatoday.it -. Vi si possono godere alcuni tra i pasti più memorabili della vita, dalla pasta fresca ai succulenti carciofi fritti al tenero stufato di coda di bue”.

Quarta nella classifica generale

Ma non solo: la Capitale risulta al quarto posto tra le mete più popolari al mondo, subito dopo Dubai, Bali e Londra, guadagnando due posizioni rispetto al ranking dello scorso anno.



I commenti

“Un bel riconoscimento - commenta il sindaco Roberto Gualtieri (nella foto) -, che conferma la qualità dell'offerta turistica e della nostra cucina, unica al mondo”.



E l’assessore al Turismo Alessandro Onorato aggiunge: “Un risultato che è il frutto delle azioni che in questo anno abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri per promuovere a livello internazionale Roma, le sue attrazioni storiche e monumentali e il calendario dei grandi eventi dello sport, della moda, della cultura e dei grandi concerti live”.



Il report di Tripadvisor, aggiunge l'assessore, è ancora più importante “perché prodotto da viaggiatori autentici, provenienti da ogni angolo del mondo, che condividono storie e opinioni reali”.