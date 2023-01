Turismo sostenibile sulle Dolomiti: nasce il ‘Calculator’ per ridurre i consumi

Si chiama ‘Dolomiti Paganella Calculator’ il software, elaborato con Earth Check, lanciato dal comprensorio per aiutare gli operatori della montagna a misurare e monitorare i costi e i consumi di acqua ed energia, la produzione di rifiuti e le emissioni di carbonio prodotte.

Il progetto fa parte di un piano articolato con cui il comprensorio intende salvaguardare la montagna tutelandola dal cambiamento climatico e creando un turismo sostenibile.

Il Calculator è l’ultimo dei progetti messi a punto, a partire dal 2019, dal ‘Future Lab 2.0’, un laboratorio del futuro supportato da un ‘green team’ che, come spiega corriere.it, ha stilato anche una Carta dei Valori da distribuire a operatori e a residenti, una sorta di ‘manuale delle buone pratiche sostenibili’ che sarà distribuito gratuitamente dall’Apt ad abitanti e imprenditori per aiutarli a mettere in pratica stili di gestione aziendale e di vita in equilibrio con l’ambiente naturale e con la propria comunità.



I temi trattati vanno dall’efficienza energetica all’ottimizzazione delle risorse idriche, dai consigli per ridurre gli sprechi alimentari fino a quelli per una corretta gestione dei rifiuti.



Come funziona il software

Tornando al Calculator, una volta inseriti i dati darà all’utente la possibilità di fare un confronto dei valori rispetto sia ai propri consumi nel tempo (anno su anno o mese su mese) sia alla media degli operatori della stessa categoria. In questo modo si vede dove e in quale misura sia possibile ridurre i consumi e si può anche accedere a un report annuale con suggerimenti sulle aree migliorabili.