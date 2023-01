Roma: 1,8 miliardi per gli interventi in vista del Giubileo del 2025

Oltre 1,8 miliardi di euro a qui aggiungere ancora mezzo miliardo legato ai fondi del Pnrr. Sono questi gli investimenti che riguarderanno Roma in vista del Giubileo del 2025, per il quale la città subirà un ampio restyling.

Per quanto riguarda la prima parte sono previsti 87 interventi, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, suddivisi tra 32 progetti legati alla riqualificazione e valorizzazione, altri 23 in materia accessibilità e mobilità, 8 per l’accoglienza e i restanti per ambiente e territorio.



Nel corso della presentazione il premier Giorgia Meloni ha sottolineato come ci sia “molto lavoro da fare ma, in stretta sinergia con la Santa Sede e Roma Capitale, assicureremo tutta la nostra collaborazione e il nostro impegno per far in modo che la Capitale e la Nazione siano pronti ad ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo e vivere un evento storico com'è il Giubileo”.



Tra le opere in programma la riqualificazione del manto stradale, la realizzazione del sottovia di Piazza Pia, un nuovo corridoio pedonale tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, due nuovi parcheggi interrati.