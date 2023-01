Land of Fashion nel mercato asiatico: l'ingresso nel programma AirAsia Rewards

Inizierà ufficialmente il 15 gennaio la partnership di Land of Fashion con Air Asia, che vedrà i villaggi dello shopping entrare a far parte del programma AirAsia Rewards.

“L’accordo - commenta Luca Zaccomer (nella foto), marketing director di Land of Fashion Outlet Management - ha senza dubbio una valenza estremamente positiva, sia perché il mercato asiatico è molto interessante per i Village di Land of Fashion e merita di essere ulteriormente sviluppato, sia perché i membri del Freedom Flyer Programme di Air Asia, in Italia, sono attualmente oltre 50mila. Un bacino di nuovi potenziali clienti che possiamo raggiungere e fidelizzare anche tramite le campagne di marketing che lanceremo presto, di concerto con Air Asia”.

I termini dell'accordo

In base all’intesa, gestita e coordinata da Hubsolute, i ‘Freedom Flyer’ della compagnia asiatica potranno dunque accumulare punti sul programma di Air Asia ogni 3 euro spesi in una qualsiasi delle 600 boutique dei cinque village di Land of Fashion - Franciacorta, Valdichiana, Mantova, Palmanova e Puglia Village - e potranno riutilizzarli per volare verso destinazioni asiatiche quali Filippine, Malesia, Singapore o Sri Lanka.