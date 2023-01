Appennino senza neve: i piani dell’Emilia per la ‘montagna tutto l’anno’

Appennino da vivere in ogni stagione. È la formula dell’Emilia-Romagna, che, a fronte della crisi che sta investendo le vacanze sullo sci – con impianti chiusi e disdette negli alberghi -, vuole lanciare per sviluppare proposte turistiche per tutte le stagioni dell’anno. Con questo obiettivo la Regione, dopo aver chiesto un incontro urgente con la ministra del Turismo Daniela Santanchè, ha convocato le destinazioni turistiche per fare il punto della situazione e approfondire, con i territori, i temi relativi a promozione, ricettività ed emergenza neve.

“Sulla montagna non siamo all’anno zero – ha affermato l’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini -. Investiamo mezzo milione all’anno in promozione e comunicazione, e per il 2023 abbiamo già previsto un aumento del 30% per sostenere il turismo green, oltre ad aver... (continua a leggere su HotelMag)