Balneari: “Il Governo sospenda l’aumento dei canoni demaniali”

Un tavolo di confronto. È quanto chiedono i balneari al Governo Meloni, per scongiurare l’aumento dei canoni demaniali previsto per il 2023.

Con decreto del 30 dicembre, infatti, il Ministero delle Infrastrutture ha disposto l’aumento del 25,15% dei canoni. La decisione è frutto della variazione dell’indice Istat.



Per le associazioni dei balneari si tratta dell’incremento più alto di sempre e perciò il provvedimento “va sospeso”.



“Meloni mantenga le promesse della campagna elettorale” ha commento Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti, riporta ilsole24ore.com. “Doveva essere massimo dell’11%. Entro febbraio, poi, vanno approvati i decreti attuativi sulla concorrenza per le gare dal 2024, che per noi non sono possibili: il governo cosa farà? Meloni diceva che avrebbe lavorato per una diversa applicazione della Bolkestein”.