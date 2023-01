Washington Post: l’Italia è la meta più richiesta dagli americani per il 2023

L’Italia resta la meta più gettonata per le vacanze degli americani. Lo dice un’indagine del Washington Post che evidenzia come, nonostante la preoccupazione per inflazione e recessione, l’interesse degli statunitensi per i viaggi nel nostro Paese resta elevato.

Secondo quanto riporta l’Ansa, Costiera Amalfitana, Lago di Como, Toscana, Puglia e Sicilia sono le destinazioni italiane più richieste, ma gli operatori del settore sottolineano come molti viaggiatori ora cercano esperienze fuori dai sentieri più battuti, e sono interessati a immergersi nella cultura italiana attraverso corsi di cucina, escursioni e laboratori artigianali.



Altre destinazioni europee gettonate per quest'anno sono Grecia, Portogallo e Regno Unito, ed è tornato l'interesse per l'Asia, con il Giappone in testa, dopo la fine delle chiusure per il Covid.