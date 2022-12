Bene l’agriturismo, ma molte le strutture chiuse per i costi

Buon anno per gli agriturismi italiani, secondo Agriturist, ma anche il comparto della vacanze in campagna risente della crisi, fra caro bollette e mancanza di personale.

“Sono tornati gli stranieri, e luglio e agosto sono stati sold out. Il dato più importante è la scoperta delle vacanze in campagna da parte degli italiani, unica eredità positiva della pandemia - dice Augusto Congionti, presidente di Agriturist -. La crisi morde forte: le bollette sono quadruplicate e i costi di gestione sono saliti notevolmente, tant’è che numerosi agriturismi hanno preferito rimanere chiusi in inverno”.



La conferma arriva dai dati Ismea che mostrano non solo il ritorno massiccio degli stranieri, ma calcolano il 47% in più di italiani. L’agriturismo si colloca tra i comparti del settore turistico con la maggiore crescita: dal 2,9% al 4% per numero di ospiti e dal 3,2% al 4,4% per pernottamenti.



“È urgente lavorare per frenare i costi – dice ancora Congionti -. Gli ospiti fanno attenzione al portafoglio, concentrando le presenze nel weekend. Noi facciamo quel che si può per contenere i prezzi, ma le misure in atto non sono riuscite a fermare l’escalation delle materie prime e dell’energia. La carenza di manodopera potrebbe pregiudicare i servizi di ristorazione e valorizzazione delle tipicità del territorio, mettendo a rischio la tenuta del sistema”.



Dalla Campania al Veneto, dalla Liguria alla Puglia, molti agriturismi sono chiusi; buone le presenze in quelli aperti, ma per soggiorni brevi. Bene la Lombardia e l’Emilia Romagna, che però lavorano a margini ridotti. Andamento soddisfacente in Sicilia in prossimità delle città, ma il 30% delle strutture sono chiuse e riapriranno in primavera. In Toscana, nonostante la forte richiesta, ben il 70% degli agriturismi è rimasto chiuso.



“Molte strutture riapriranno a primavera. Buoni i risultati per chi ha lavorato – conclude il presidente Agriturist - ma non bastano due settimane a far quadrare i conti”.