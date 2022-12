Catania, un nuovo sito al servizio dei turisti

Un nuovo sito web per i turisti che vogliono visitare Catania. Online con una veste grafica rinnovata, garantisce una navigazione più agevole e al suo interno offre informazioni dettagliate sui percorsi monumentali e naturalistici e notizie sui servizi attivi nel comune per coloro che arrivano con ogni mezzo di trasporto.

Il portale turismo.comune.catania.it/ è un aiuto in più per i turisti che visitano il capoluogo etneo e offre un ampio ventaglio di spunti, a seconda della tipologia di soggiorno che si desidera.



Il sito è disponibile in lingua italiana e inglese.



Paola Trotta