Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha dato il via libera al trasferimento di 100 milioni di euro al Fondo Nazionale del Turismo. A renderlo noto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che in una nota ha espresso “soddisfazione per l’approvazione della delibera da parte del Cipess”.

“Questo - ha aggiunto - incrementa la dotazione finanziaria in favore del settore turistico, in particolare in riferimento all’offerta alberghiera”. Il Fondo Nazionale del Turismo ha, infatti, tra i suoi principali beneficiari alberghi, strutture ricettive e proprietà di alto valore e potenziale turistico.



​L’iniezione di risorse arriva mentre volge verso il termine il lungo iter di approvazione della legge di Bilancio, al cui interno l’Esecutivo ha inserito due nuovi fondi per il comparto turistico. Si tratta, riporta Skytg24, di interventi finalizzati alla valorizzazione dei piccoli comuni e alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile.



Nuove risorse in arrivo

Il primo è il Fondo per i piccoli comuni, che figura all’articolo 105 della Manovra. La misura ha l’obiettivo valorizzare turisticamente i centri urbani della Penisola con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti, attraverso una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 e una di 12 milioni per il 2024 e il 2025.



L’articolo successivo è dedicato invece al Fondo per il turismo sostenibile, che prevede lo stanziamento di 5 milioni per il 2023, 10 milioni per il 2024 e altri 10 milioni per il 2025 per lo sviluppo di pratiche sostenibili. Obiettivo di queste risorse è il potenziamento degli interventi volti alla promozione dell’ecoturismo, da una parte, e, dall’altra lo sviluppo di soluzioni che possano minimizzare l’impatto ambientale dei flussi turistici e generare nuove fonti di reddito.



Nel provvedimento dovrebbero rientrare, inoltre, un Fondo per l’ammodernamento per gli impianti di risalita - con una dotazione di 30 milioni per il 2023, 50 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 per il 2026 - e un Fondo per l’offerta professionale nel turismo, che parte da 5 milioni per l’anno 2023 per salire a 8 milioni sia per il 2024 che per il 2025. Interventi questi ultimi annunciati recentemente dalla titolare del MiTur.