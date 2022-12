Olimpiadi Milano-Cortina, Torino offre gli impianti di Pragelato e Cesana

Torino potrebbe tornare a ospitare le Olimpiadi invernali. La città si è nuovamente fatta avanti per mettere a disposizione dei giochi di Milano Cortina 2026 l’Oval e gli impianti di Pragelato e Cesana, visti i ritardi nella realizzazione di alcune infrastrutture.

Nel dettaglio, si tratta di un palazzetto, una pista da bob e una di trampolino.



Attraverso una nota, il sindaco della Città Metropolita, Stefano Lo Russo, ha ribadito la disponibilità a rimettere in auge le strutture “qualora la realizzazione degli impianti per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 subisca criticità e ritardi non colmabili".