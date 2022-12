La Basilicata tra le destinazioni top del 2023 secondo la rivista Vogue

Per la Basilicata arriva un importante endorsement sul fronte turistico da parte della rivista Vogue, che ha inserito la regione tra le 12 migliori destinazioni al mondo da visitare nel 2023. Una ‘promozione’ che la pone al fianco di mete come Giappone, Scozia, Patagonia o Singapore, solo per citarne alcune.

“L'inserimento della Basilicata nella selezione più esclusiva della prestigiosa rivista Vogue, nella sua edizione internazionale, ci inorgoglisce perché significa che non abbiamo seminato invano - afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti -. È un risultato che appartiene a tutte le istituzioni e a tutti gli operatori della filiera turistica lucana, ma al tempo stesso ci consegna ulteriori responsabilità. Dobbiamo rafforzare il nostro operato, coordinandoci nella realizzazione e nella promozione di un'offerta turistica di qualità, con una crescente vocazione internazionale”.