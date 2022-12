Italia tra le mete più richieste per l’inizio del 2023

L'Italia è il secondo Paese più ricercato dagli europei per l’inizio del 2023. A rilevarlo è Jetcost, che ha analizzando le ricerche di voli dal 26 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023.

La Penisola si piazza dietro alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.



I dati relarivi alla fine del 2022 certificano la ripresa del turismo nel Belpaese. Le ricerche di voli per le feste sono aumentate del 230%, mentre quelle di hotel sono aumentate del 180% rispetto all’anno passato.



Le mete al top

Per quanto riguarda le mete, Milano è risultata la città più richiesta dai viaggiatori britannici e la seconda da tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi. Anche Venezia è tra le città più ricercate: è la terza scelta per britannici, francesi, spagnoli e portoghesi, la quarta per gli olandesi e la settima per i tedeschi.



Roma è la città preferita da tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi; la seconda meta per britannici.



Napoli si colloca come la terza destinazione più richiesta dai viaggiatori tedeschi e olandesi, la quarta per i francesi e la sesta per britannici, spagnoli e portoghesi.



Buona la performance della Sicilia. Catania è la quarta città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e britannici e la quinta dagli olandesi; Palermo è la quinta scelta per i tedeschi e la sesta per i francesi.



Altra isola molto richiesta è la Sardegna, con Cagliari decima città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, francesi e olandesi e Olbia, 13esima meta più desiderata per i tedeschi.