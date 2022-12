Cna Turismo e Commercio, al via la promozione delle pmi lombarde

di Gaia Guarino

A Milano è stato costituito ufficialmente il Cna Turismo e Commercio, raggruppamento di interesse nato con lo scopo di promuovere l'universo delle pmi del turismo lombarde.

L'assemblea ha eletto Eleonora Rigotti alla presidenza, la quale ha successivamente nominato un comitato esecutivo. Rigotti è già presidente di Cna Brescia e vice presidente di Cna Lombardia con delega al turismo. Partecipa inoltre in rappresentanza di Cna Lombardia al tavolo del turismo istituito in Regione.



Come riporta lasicilia.it "I numeri che parlano di circa 10 milioni di visitatori che ogni anno ammirano la nostra regione, danno l'idea della ricchezza e della potenzialità che la Lombardia può offrire al turista - ha commentato Rigotti -. Si tratta di un potenziale enorme, al quale dobbiamo aggiungere importanti eventi come la nomina di Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023, o le prossime Olimpiadi invernali 2026".