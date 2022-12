La Romagna fa rotta sul turismo attivo

La Romagna punta sulla vacanza attiva totale. Il piano di promozione turistica 2023 lanciato da Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, come riporta Hotelmag, presenta un ventaglio di proposte diversificate e nuove, in cui soprattutto la Sport Valley sarà protagonista, a partire dagli appuntamenti del Mondiale Superbike, del Moto Gp, dell’Italian Bike Festival o dell’Ironman, sino al Mondiale di Dragon Boat. L’entroterra, invece, farà scoprire borghi, rocche e paesaggi, mentre le città punteranno all’offerta culturale. Il tutto ravvivato dalle eccellenze enogastronomiche proposte dai vari territori.

Il piano di promozione turistica di Apt Servizi Emilia-Romagna, messo a punto con Visit Romagna, è caratterizzato da tre parole chiave: “capitalizzare” la nuova clientela che ha frequentato per la prima volta o è ritornata dopo una lunga assenza in Emilia-Romagna; “consolidare” la presenza sul mercato interno domestico; “riconquistare” o “superare” le quote di mercato internazionale del 2019.



“Grazie a questo piano messo a punto insieme ai territori – ha spiegato l’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini -, si confermano, parallelamente al turismo balneare, le potenzialità per intercettare nuovi visitatori durante tutto l’arco dell’anno, attraverso proposte capaci di valorizzare l’entroterra come meta per la vacanza d’esperienza. Cultura, paesaggio, percorsi gourmet rappresentano i nuovi attrattori turistici che consentiranno non solo di recuperare arrivi e presenze, ma anche di intensificare le performance di un territorio che è locomotiva regionale del turismo”.



La spiaggia quale attrattore principale della Romagna, ma non esclusivamente. È quanto sottolineato dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “Con la crescita di servizi, di punti di attrattività turistica e animazione nei borghi e nei luoghi meno conosciuti sarà possibile proporre la Romagna in tutte le stagioni e in tutte le sue sfaccettature”.



Il piano di promozione prevede che Apt Servizi affianchi Destinazione Romagna nella comunicazione del prodotto ‘Riviera Romagnola’, nelle iniziative di promozione indirizzate al mercato nazionale e nelle attività di posizionamento dell’offerta sui mercati europei. A quest’ultimo riguardo, vista la buona performance nell’estate 2022 dei turisti provenienti dai Paesi di lingua tedesca, viene confermata anche per l’anno prossimo la campagna promozionale della Riviera sul mercato Dach (Germania, Austria, Svizzera), a partire da gennaio. Prevista anche una campagna in partnership con le Ferrovie Tedesche e Austriache, che operano un collegamento diretto da Monaco, via Innsbruck a Bologna, esteso nei mesi estivi fino alla Romagna.



Massima attenzione sarà rivolta anche al turismo ‘en plein air’, sia quello delle ciclovie che quello dei cammini, anche attraverso percorsi per famiglie e attività indirizzate ai media e all’associazionismo bike.