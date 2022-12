Scampolo d'estate in Sicilia, exploit di prenotazioni in tutta la regione

Il caro voli per la Sicilia - che ha spinto il presidente della Regione Renato Schifani ad annunciare un ricorso all’Antitrust denunciando l’esistenza di un cartello tra le compagnie - non spaventa i turisti stranieri, che stanno prenotando in massa, incoraggiati dalle previsioni meteo che, per i prossimi giorni, danno picchi di 25 gradi con Natale e Capodanno al sole.

Il boom si raggiungerà proprio nell’ultima settimana dell’anno e le strutture di Palermo sono già quasi tutte sold out, con la città affollata di turisti che si godono questo inaspettato scampolo estivo.



“Le presenze turistiche sono in continua crescita - dice a corriere.it Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi del capoluogo -. Ad arrivare saranno soprattutto gli stranieri: inglesi, francesi, svizzeri e tedeschi, allettati proprio dalle temperature insolite, e qualche giapponese”.



Giapponesi big spender

Quest’ultimo mercato è particolarmente itneressante per l’incoming siciliano, dal momento che i giapponesi viaggiano in piccole comitive con guida al seguito e non badano a spese, scegliendo strutture e servizi di extralusso.



Picco di prenotazioni anche per la Sicilia orientale, come conferma Federalberghi Siracusa, che segnala exploit di richieste per città d’arte, spiagge e musei. Ma non solo: “Il clima è tale che si può godere a pieno della natura” dice la direttrice della Riserva Marina del Plemmirio Sabrina Zappalà.