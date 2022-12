Venezia, il vaporetto si paga con carte e dispositivi contactless

Arriva anche a Venezia la possibilità di pagare il trasporto pubblico con le carte di credito contactless, come accade ormai in numerose grandi capitali del mondo. La soluzione di pagamento dei vaporetti è stata resa possibile da un accordo di collaborazione tra il Gruppo AVM e il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Conduent ed Elavon con la partecipazione di Visa.

L’iniziativa riguarderà l’intera area della Città metropolitana di Venezia, ma risulta particolarmente significativa considerando l’alto numero di flussi turistici da tutto il mondo che utilizzano i trasporti pubblici su acqua di Venezia, e che potranno acquistare il titolo di viaggio col solo utilizzo della carta di credito.



L’accordo prevede la fornitura di 1.900 validatrici che saranno in grado di leggere, oltre alle carte di pagamento contactless e ai dispositivi contactless (smartphone e wearable), anche gli attuali supporti in circolazione, quali le tessere Venezia Unica, i biglietti elettronici, la AVM Venezia Official App (e le altre applicazioni partner), con un unico punto di contatto, garantendo la massima usabilità lato cliente.



“Il caso di Venezia è rilevante - sottolinea Stefano Stoppani, country manager Visa Italia -: oltre a migliorare l’esperienza d’uso dei residenti digitalizzando il pagamento dei trasporti e contribuendo a una maggiore vivibilità, faciliterà enormemente la vita dei milioni di turisti che visitano la città, grazie a uno dei punti di forza dei pagamenti digitali, cioè il superamento delle barriere linguistiche e valutarie”.