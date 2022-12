Santanchè: “Presto una campagna per rilanciare l’immagine di Ischia”

Una nuova campagna per rilanciare l'immagine di Ischia. Ad annunciarla è stata il ministro del Turismo Daniela Santanchè ospite di Omnibus su La7.

“Ischia - ha detto - ha bisogno di ripartire velocemente, anche attraverso una campagna di promozione che partirà a brevissimo nei Paesi da cui tradizionalmente arriva il turismo sull’isola”. Che, ha sottolineato Santanchè, “è stata molto danneggiata dalla comunicazione dei giornali tedeschi, e non solo, che hanno parlato di un’isola ricoperta dal fango”.



Sui rincari che non consentono a tutti di andare in vacanza, il ministro ha spiegato di non essere favorevole ai bonus, ma a degli interventi strutturali: “Nella legge di Bilancio abbiamo messo delle risorse per far fronte alle bollette e questo è assolutamente trasversale, perché ha ricadute sulle attività imprenditoriali e sulle famiglie. Abbiamo messo a disposizione un fondo importante per il turismo della montagna e anche altre risorse per gli impianti sciistici”. A. D. A.