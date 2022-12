Vacanze di Natale, i britannici scelgono Roma

Roma si è classificata prima tra le destinazioni europee più ambite dai britannici, dove trascorrere i giorni delle festività natalizie. Lo dice un sondaggio condotto da easyJet, pubblicato dal Mirror.

La Capitale è stata eletta “luogo ideale per una perfetta vacanza natalizia in città” dagli intervistati, superando Parigi, Amsterdam, Berlino e Reykjavik.



Roma è apprezzata non soltanto per la sua storia millenaria, le piazze e i monumenti iconici, ma anche perché offre, nel periodo natalizio, spettacoli di luci e colori, natività suggestive, abeti decorati...