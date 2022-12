Italia al vertice in Europa per numero di congressi ed eventi organizzati

L’Italia scala le posizioni nella classifica relativa al numero dei congressi ed eventi associativi e nell’anno in corso sarà al primo posto in Europa dopo la quinta piazza dello scorso anno. L’annuncio è arrivato nel corso della seconda edizione di Italian Knowledge Leaders al Politecnico di Milano, appuntamento nato dalla collaborazione tra Enit e Convention Bureau Italia sotto il patrocinio del Ministero del Turismo.

Un numero importante per una Mice Industry che potrebbe variare entro la fine dell’anno, ma che evidenzia un trend positivo del nostro paese. “La meeting industry sta ripartendo dopo l'onda d'urto degli ultimi anni che però ha regalato paradossalmente un balzo in avanti sul futuro – commenta il ceo Enit Ivana Jelinic -, una visione, una prospettiva comune e il desiderio di star saldi e uniti per far squadra. Il comparto ha manifestato fiducia e capacità di riadattarsi ai nuovi scenari, così che l'Italia è pronta a riposizionarsi con creatività e protagonismo”.



“Con Italian knowledge leaders – conclude il presidente ci Cb Italia Carlotta Ferrari (nella foto) - ci apprestiamo a sancire quel collegamento inedito e sinergico del mondo associativo con la meeting Industry e le istituzioni italiane, il perno di una collaborazione tanta agognata nel corso degli ultimi anni e che finalmente sta diventando realtà”.