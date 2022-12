Museo Egizio e Accademia delle Scienze di Torino in candidatura congiunta per l’Unesco

di Paola Tournour Viron

Quella tra il Museo Egizio di Torino e l’Accademia delle Scienze cittadina, uniti in questi giorni da una nuova mostra dedicata all’evoluzione della scrittura nella terra del Nilo, potrebbe diventare molto più di una partnership e trasformarsi ufficialmente in un’unione suggellata nientemeno che dall’Unesco.

La notizia di una candidatura congiunta per entrare nella lista dei beni patrimonio immateriale dell’umanità è stata data in conferenza stampa dal direttore del museo Christian Greco (nella foto): “Sarà un modo – ha detto – per valorizzare ulteriormente questa convivenza che, in vista del nostro bicentenario, si farà sempre più stretta”.



Nel 2024 il Museo Egizio, nel suo genere secondo al mondo per importanza, compirà infatti 200 anni di vita. Pur restando sempre aperta e tenendo vivo il calendario degli eventi che ormai ne fanno un’eccellenza culturale di livello nazionale, la sede museale verrà ampliata sfruttando proprio gli ambienti dell’Accademia delle Scienze, a sua volta protagonista di un lavoro di ristrutturazione ormai praticamente al termine ma “iniziato nel 2005 e costato 11 milioni di euro, quasi totalmente coperti dalla Fondazione Compagnia di San Paolo”, come specificato dal presidente dell’Accademia Massimo Mori.