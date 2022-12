easyJet: Roma la meta preferita dagli inglesi per Natale

Roma batte Parigi, Amsterdam e Berlino. È la Città Eterna la destinazione preferita dai viaggiatori inglesi per le feste natalizie secondo un sondaggio promosso da easyJet su 2mila britannici.



A riportare la notizia, rilanciata da repubblica.it, è stato il Mirror, che ha sottolineato come nonostante le prime immagini di Roma che vengono in mente siano di solito quelle del Colosseo durante l’estate italiana, la città “è anche una destinazione magica in inverno”.



“Un risultato importante - ha commentato l’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato - che dimostra una volta di più che abbiamo intrapreso la strada giusta incoraggiando e sostenendo gli eventi che attraggono i turisti e offrono nuove occasioni per visitare Roma”.

Amina D'Addario