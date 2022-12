Il Lazio porta il suo lusso all’Iltm 2022

di Paola Trotta

Il Lazio a Cannes per l’Iltm-Luxury Travel Market International. La Regione presenzierà alla manifestazione, all’interno dello spazio Enit.

L’evento rappresenta “un’ottima occasione per promuovere in modo efficace l’offerta turistica del segmento luxury, che mostra un trend costante di crescita e rappresenta una chiave di sviluppo economico” ha dichiarato Valentina Corrado (nella foto), assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio. “Partecipare alla fiera insieme a Roma Capitale contribuisce a rafforzare la nostra riconoscibilità in un contesto internazionale e con l’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, ho avviato un iter programmatico volto alla valorizzazione del brand Roma e Lazio, siglando un protocollo di intesa di politiche congiunte nell’attività di promozione turistica”.