Da Milano a Firenze, la mappa dello shopping tourism in Italia

La mappa dello shopping tourism in Italia mostra un mercato vitale, ma a macchia di leopardo. “Milano resta il faro nazionale - osserva Stefano Dall’Ara, vicepresidente Fto intervenuto a Bologna nella tavola rotonda del tour “Shopping tourism - il forum italiano” - e si classifica fra le top 5 europee del 2022, grazie soprattutto al richiamo di Via Montenapoleone (terza al mondo per valore retail mq, +9% sul 2019).

Sono però i capoluoghi di provincia di medie dimensioni - come Bologna, Parma o Firenze - a rappresentare un’eccellenza a sé, contribuendo a differenziare il profilo del turista fra piccoli gruppi d’alta gamma in cerca della massima qualità e nuovi shopper attenti anche al life-style italiano”.



Se la fascia d’età media tende a concentrarsi per il 35% fra i 40 e i 60 anni, occorre rafforzare le condizioni di visibilità, accessibilità e digitalizzazione per quei mercati giovani, come l’India o la Corea, che sono i candidati ideali per compensare le perdite russe-cinesi (con picchi di spesa fra 687 e 1208 euro). Con un tessuto di 80 vie dello shopping, 26 outlet, più di 60 department store e oltre 1300 botteghe storiche in soli dieci capoluoghi, l’Italia presenta uno dei più alti potenziali di sviluppo nel mondo per il segmento.