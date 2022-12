Espa: il termalismo europeo si riunisce a Terme di Saturnia

Il board di Espa – European Spas Association ha scelto le Terme di Saturnia per organizzare una due giorni di analisi della situazione e delle prospettive del settore termale nel continente. La riunione, iniziata oggi, continuerà anche domani e vede la presenza, per l’Italia, del presidente di Federterme Massimo Caputi, insieme ai vertici delle federazioni di tutti i principali Paesi a maggiore densità termale, come Francia, Germania, Spagna e Slovenia.

Un confronto per parlare di obiettivi

“In un momento così delicato per tutto il termalismo europeo - sottolinea Caputi - abbiamo sentito il bisogno di un ulteriore momento di confronto, oltre a quelli ordinari, per individuare obiettivi strategici di interesse comune, pur nella naturale diversità che caratterizza i vari sistemi termali dei Paesi Ue; l’Italia deve fare passi da gigante verso il turismo sanitario e del benessere e auspichiamo che il ministro del Turismo Daniela Santanchè colga questa grande opportunità di mercato”.



Spunti di riflessione

Numerosi i temi sul tavolo: l’attività sui temi termali del Parlamento Europeo, con il quale il Presidente di Espa, il francese Thierry Dubois, ha calendarizzato una serie di incontri; l’impegno sui temi della ricerca scientifica, per la quale Espa ha istituito un apposito comitato; le certificazioni di qualità e i progetti di comunicazione internazionale.



"Quello che è accaduto in questi due anni - prosegue Caputi - ha reso i tempi maturi per definire un nuovo ruolo del termalismo nell’ambito dei sistemi sanitari, previdenziali ed assicurativi dei vari Paesi, anche in riferimento ai nuovi bisogni di salute generatisi per effetto della pandemia e al progressivo invecchiamento della popolazione. Grazie al costante impegno sul versante della ricerca scientifica, nel quale Italia e Francia svolgono un ruolo trainante, il termalismo europeo può svolgere un ruolo chiave nella crescita del benessere dei cittadini europei”.