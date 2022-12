È stata presentata ieri dal ministro del Turismo Daniela Santanchè l’iniziativa ‘Catalogo dei cammini religiosi’, che il Ministero vuole creare attraverso un avviso pubblico rivolto a enti pubblici, soggetti privati, enti del terzo settore ed enti religiosi attivi nella organizzazione, gestione e promozione dei Cammini religiosi.

Nel manifestare l’interesse ad inserire il cammino di propria pertinenza nel Catalogo, i proponenti dovranno compilare una scheda con le principali caratteristiche qualitative e le dotazioni del percorso (ad esempio la credenziale, il sito internet, la segnaletica, la georeferenziazione e così via).



Queste informazioni permetteranno al Mitur di indirizzare al meglio le azioni di promozione e valorizzazione turistica previste dal Fondo e, allo stesso tempo, di acquisire una base di conoscenza che, nel medio-lungo periodo, contribuirà ad indirizzare al meglio le azioni di sviluppo e gli investimenti nel settore.



I soggetti interessati dovranno inviare all’indirizzo camminireligiosi@pec.ministeroturismo.gov.it la scheda di candidatura e la documentazione. Lo stesso indirizzo potrà essere utilizzato per richiedere eventuali chiarimenti.



L’Avviso non prevede una scadenza e l’eventuale inserimento dei cammini all’interno del Catalogo non comporta la concessione di contributi finanziari. I cammini religiosi del Catalogo saranno però oggetto delle azioni di valorizzazione e promozione turistica fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per il 2022 prevista dal decreto.