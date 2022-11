Sardegna, il 7Pines Resort scommette sul wedding

Punta dritto sul target sposi il 7Pines Resort Sardinia, il brand di Destination by Hyatt che ha debuttato la scorsa estate a Baja Sardinia.

Il resort, infatti, immerso in 15 ettari di macchia mediterranea, vuole proporsi come destination wedding alle coppie di sposi, offrendo diverse venue per il grande giorno, servizi dedicati nella ospitalità e una serie di proposte di tour e esperienze nell’isola curate da un wedding specialist.



Fra le venue proposte per il matrimonio, il Capogiro, il ristorante di fine dining che può ospitare dalla cerimonia alla cena nella zona interna o nella terrazza con vista sul mare. Se gli sposi ricercano spazi immersi nel verde, il resort organizza eventi tailor made al ristorante Spazio, affacciato sulla piscina del resort, o al Lemon Garden, tra alberi di limone. Il Cone Club, il beach club del 7Pines, è la location perfetta per cerimonie informali a due passi dal mare, magari al tramonto, e after party con DJ set.



Tra le 76 camere del resort, le suite vista mare sono il nido d’amore ideale per i novelli sposi, che possono godere di servizi a loro dedicati in assoluta privacy, Vip amenities e sconti speciali per trattamenti beauty e benessere alla Pure Seven Spa. Nell'intimità della propria suite si può richiedere inoltre l’Home Delivery, servizio innovativo di room service smart ed ecosostenibile per una romantica esperienza gourmet.



Inoltre, il wedding specialist del resort sarà a disposizione per consigliare e aiutare nell’organizzazione di tour ed esperienze nell’isola, come una gita in barca alla scoperta delle isole dell'arcipelago di La Maddalena.