Il ministro della Salute Orazio Schillaci annuncia un'ulteriore allentamento sulle regole Covid che dovrebbe arrivare a breve.

La nuova normativa, che dovrebbe essere contenuta in un disegno di legge che sarà presentato nei prossimi giorni, prevede la fine della quarantena 'in automatico' dopo 5 giorni per i positivi asintomatici, anche senza tampone di uscita.



Dopo questo periodo, dunque, coloro che non hanno sviluppato sintomi potranno tornare alla loro attività.



La decisione è stata motivata, come riporta corriere.it anche dal mutato quadro epidemiologio e dal differente impatto del Covid negli ultimi tempi rispetto a tre anni fa.