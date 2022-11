Sardinia Tourism Call2Action: a Olbia il forum sull’innovazione

Terzo appuntamento di Sardinia Tourism Call2Action, questa volta dedicato a ‘Come innovare, dentro l’azienda o mediante start-up’.

Anche in quest’occasione, come nei precedenti appuntamenti, Sardinia Tourism Call2Action offrirà occasioni di scambio e incontro con i professionisti ed esperti del settore. L’evento si svolgerà il prossimo 30 novembre presso il Meeting e Business Center dell' Aeroporto Olbia Costa Smeralda.



Ad affrontare il tema ‘Come innovare: dentro l’Azienda o mediante Start-up’, oltre alla Geasar e all’Assessorato regionale del Turismo, anche il direttore Scientifico di Artes 4.0, Paolo Dario, il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti e il nuovo responsabile dello Spoke Turismo e Cultura Pnrr Francesco Morandi. A seguire i contributi di Nicola Farronato (nella foto) di Torino Digital Hub e di Josep Ejarque incentrati sull’ innovazione nel Turismo.



Numerosi inoltre gli interventi legati all’innovazione in azienda e alle specifiche misure e incentivi introdotti nell’ecosistema dell’innovazione del settore turistico, con la partecipazione di Maria Elena Rossi di Enit, Maika Aversano di Aspal, Antonio Solinas di Abinsula e Francesca Cabiddu, docente di Business Management all’Università di Cagliari. Quest’ultima sarà il moderatore della tavola rotonda ‘Saranno Famosi’ a cui parteciperanno protagonisti delle nuove start-up, selezionati dal comitato scientifico di Sardinia Tourism Call2Action, Aspal, l’Unione Sarda e T+ e ai quali verrà conferito il ‘Coaching Innovation Award Sardinia Tourism C2A 2022’.



A coordinare il tavolo dei relatori, Lucio Murru, direttore commerciale Geasar, Antonio Usai, docente all’università di Sassari/Olbia e Gianfranco Fancello, docente all’Università di Cagliari, oltre alle interlocuzioni di Gianluigi Tiddia, l’‘Insopportabile’ di twitter e di Robert Piattelli, co-founder e presidente di Bto Educational.