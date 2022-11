Continuità Sardegna, Solinas all’Ue: “Le low cost non bastano”

Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Sardegna, Fausto Durante, Gavino Carta e Francesca Ticca per fare il punto sulle questioni più urgenti e sull’agenda del prossimo anno.

Al centro della riunione, fa sapere la Regione, anche il tema trasporti. “I sardi che si spostano per motivi di lavoro, studio o salute devono avere la certezza di collegamenti, di potersi spostare allo stesso prezzo, con le stesse frequenze, con aerei che abbiano una discreta qualità. Su questo stiamo lavorando con la Ue per far comprendere a Bruxelles che il sistema della nostra Isola non può basarsi sulle sole low cost” ha detto Solinas in un intervento riportato dall’Unione Sarda.



Il nodo dell'energia

Sul tema energia Solinas ha insistito sul fatto che l’Isola non può diventare una colonia energetica.



“Accogliamo favorevolmente la rinnovata volontà del presidente della Regione di dar corso a una fase di confronto su alcuni temi prioritari, nell'attesa che questa si concretizzi e consapevoli che sin qui il confronto è mancato” ha affermato il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante, sottolineando che c’è da fare attenzione anche a temi quali il mercato del lavoro e il Pnrr.