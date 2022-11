Carta Europea del Turismo Sostenibile: il primato dei parchi naturali italiani

L’Italia si conferma anche quest’anno come il Paese europeo con il maggior numero di parchi premiati con la Cets, la Carta Europea del Turismo Sostenibile rilasciata da Europarc Federation. Sono infatti 45 le aree naturali protette della Penisola che il prossimo 2 dicembre riceveranno il riconoscimento. Un risultato che la ministra del Turismo Daniela Santanchè commenta con soddisfazione.

“La conferma del primato italiano per la Carta Europea del Turismo Sostenibile è una bella notizia che ci rende fieri ed orgogliosi – afferma in una nota -. La testimonianza che si sta dando sempre di più verso un turismo sostenibile, green e responsabile”.



I parchi che si apprestano a ricevere per la prima volta il riconoscimento sono: il Parco nazionale del Gran Paradiso; il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e Amp Secche della Meloria; e il Parco rgionale Sirente Velino.