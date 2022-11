Sardegna, svolta Mice per destagionalizzare i flussi

Novembre è stato per la Sardegna un mese votato alla promozione del settore congressuale: la Regione ha infatti aderito a una serie di eventi dedicati al Mice, settore che a livello nazionale sviluppa circa il 4% del totale dei flussi turistici.

Il primo appuntamento, ‘Destinazione Sardegna, Mice 2022’. organizzato dalla Regione Sardegna in collaborazione con Sogaer, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, ha previsto momenti di incontro tra domanda e offerta e visite ad alcune delle strutture presenti.



La Sardegna ha le carte in regola per trovare in ambito congressuale il pilastro per lo sviluppo della sua strategia turistica: clima favorevole, posizione al centro del Mediterraneo, strutture tra le più grandi d'Italia situate in contesti unici, adeguata professionalità dei servizi e formazione degli addetti ai lavori sono asset che costituiscono le basi su cui costruire posizionamento e competitività di un prodotto tematico come il turismo congressuale.



Più recentemente, inoltre, si è svolta la seconda edizione del Mice Trade Show, tenutosi a Venezia in una formula che voleva sottolineare il valore dell’esperienza nel turismo odierno, sia esso congressuale o leisure. Assieme a Sardegna, hanno partecipato all’evento Veneto, Liguria, Sicilia e gli operatori del settore.

La promozione proseguirà all’Ibtm di Barcellona dal 29 novembre al 1 dicembre prossimi.