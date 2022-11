Caro prezzi: la vacanza invernale costa il 13% in più rispetto al 2021

Una vacanza invernale costerà il 13% in più rispetto al 2021 e il 26% in più sul 2019. Lo dice uno studio realizzato da Albergatore Pro e presentato nel corso del vertice annuale degli albergatori a Riccione.

Secondo l’indagine, come riporta Ansa, il costo medio giornaliero di una camera in un hotel 4 stelle in montagna con trattamento mezza pensione passa dai 386,3 euro dell'inverno 2021 ai 439,5 del 2022. Le cause principali sono da attribuirsi all'aumento del costo della materia energetica e alla reazione alla fase di inflazione.



Malgrado questo, gli italiani continuano a spendere in viaggi e il problema maggiore degli albergatori è reperire personale: l’83% degli hotel lamenta la difficoltà a trovare lavoratori, soprattutto se qualificati.