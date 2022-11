Puglia: il ritorno degli stranieri fa volare il turismo

Sarà un anno da ricordare il 2022 per quanto riguarda il turismo in Puglia. Il ritorno prepotente dei viaggiatori stranieri, che hanno ampiamente superato i dati del 2019, ha consentito alla regione di tornare a numeri prepandemia, anticipando di tre anni l’obiettivo inizialmente fissato.

Gli arrivi da gennaio a ottobre sono stati pari a 3,9 milioni mentre le presenze hanno sfiorato quota 15 milioni. Se a livello assoluto si registra un calo dell’1 per cento per la prima voce e un aumento dell’1 per cento della seconda, va rilevato come da aprile-maggio in avanti la crescita sul 2019 è diventata ampia. I flussi nazionali hanno ancora fatto registrare un calo, anche se contenuto, mentre gli arrivi dall’estero crescono del 7 per cento e le presenze dell’11.



“È esemplificativo il dato di maggio e ottobre, mesi spalla, che vedono un 52% di turisti stranieri sul totale delle presenze – sottolinea l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane -. La Puglia resta attrattiva e sulla base di questi dati riformula la strategia che ci porterà al 2030”.