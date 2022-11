Il Friuli lancia percorsi inclusivi di turismo accessibile

“Rendere la nostra regione sempre più accessibile ai turisti con specifiche necessità è un obiettivo di primaria importanza”. Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive e al Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, ha spiegato la finalità del progetto ‘Percorsi inclusivi alla scoperta del Fvg’.

Realizzato dalla startup ‘Io ci vado’, si aggiunge al progetto ‘Una Regione per Tutti’, che si prepone come obiettivo l’identificazione di barriere architettoniche, strutturali e attitudinali per le persone diversamente abili, come si legge su Hotelmag.



Il Friuli Venezia Giulia è quindi apripista del programma che porta alla valorizzazione del territorio e alla promozione del patrimonio turistico-culturale proponendo itinerari pensati a misura di tutti grazie a tecnologia, innovazione e al coinvolgimento dei portatori di interesse.



