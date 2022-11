La Thuile, al via il 2 dicembre la stagione sciistica

Si aprirà il 2 dicembre la stagione degli impianti sciistici del comprensorio Espace San Bernardo a La Thuile: 152 chilometri di piste che, con l’apertura del collegamento internazionale con La Rosière a partire dal prossimo 10 dicembre, permetteranno di arrivare con gli sci in territorio francese.



“Grazie alle condizioni meteo favorevoli e all’innevamento in generale, c’è grande fermento per l’apertura, seppur parziale, degli impianti di risalita e di alcune piste in quota la settimana che precede la festività di Sant’Ambrogio e che, grazie al possibile ponte, è il primo weekend lungo a disposizione degli amanti dello sci per raggiungere le loro vette preferite”, commenta in una nota il neo presidente di Funivie Piccolo San Bernardo Spa, Daniele Collomb.

Novità per la prossima stagione sciistica a La Thuile è il nuovo percorso di sci alpinismo segnalato e controllato. Un collegamento transfrontaliero, nato grazie al progetto “Nouvelles Liaisons Transfrontalières”



Le tariffe che saranno applicate durante il corso della stagione invernale, quando il comprensorio sarà a pieno regime (La Thuile + La Rosière), sono di 46,50 euro per il giornaliero, che diventerà 51 in altissima stagione (sabato, domenica e festivi infrasettimanali e tutti i giorni dal 24/12/2022 al 08/01/2023 - dal 28/01/2023 al 05/03/2023). Il plurigiornaliero (6 giorni) invece sarà di 244 euro (in bassa stagione).



Il lato wild del Monte Bianco è un’alternativa per chi non ama gli sport adrenalinici ed estremi, sottoliena Stefano Collomb, presidente del Consorzio Operatori Turistici di La Thuile: “Dallo sci nordico (fruibile gratuitamente), alle passeggiate con le ciaspole nella natura, ai sentieri da percorrere a piedi, a La Thuile è possibile apprezzare lo spirito e la potenza della montagna, regalarsi una sosta nei piccoli borghi alpini e scoprire la storia di questo territorio, custode di un ricco patrimonio minerario, legato all’estrazione di piombo argentifero e di antracite, grazie ad una serie di itinerari effettuabili con guida alpina. Per i più piccoli, uno snowpark gratuito, rinnovato e arricchito di nuovi giochi, accessibile dalle festività natalizie e per tutto il periodo invernale”.