Santanchè: “Stato e imprese devono essere insieme”

“Lo Stato e le imprese devono essere insieme”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), parlando con la stampa a margine dell’Assemblea Nazionale di Confartigianato ha auspicato un “cambio di paradigma” nei rapporti tra il settore produttivo e il Governo.

“Crediamo che ci debba essere un patto serio – ha continuato, riporta ilmessaggero.it – che non si possono cambiare le regole ogni tre minuti”. Le aziende, secondo Santanché, non devono vedere il Governo come “coloro che li ostacolano nel fare. Noi vogliamo liberare energie, vogliamo che si possa fare tutto quello che è lecito, togliendo lacci e lacciuoli. Anche in questa manovra in tal senso ci sono delle misure”.