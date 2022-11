Monterosa Spa, utili record: raggiunti i 2 milioni di euro

Utili record per Monterosa Spa. L’assemblea degli azionisti tenutasi il 15 novembre scorso ha approvato il bilancio d’esercizio che va dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 della società cui fa capo il comprensorio sciistico Monterosa Ski. I dati di chiusura riportano un utile netto di 2.115.678,53 euro, il miglior risultato di sempre dell’azienda.

Il bilancio ammonta a 22 milioni complessivi, inclusi i contributi regionali, di cui 17 milioni derivano dalla vendita dei biglietti.



Risultati oltre le attese per Monterosa Spa, che un anno fa stimava una perdita del 30/40%. “Questo risultato - commenta in una nota il presidente di Monterosa Spa, Roberto Vicquéry - dimostra il buon lavoro che è stato fatto in un periodo difficile, frutto di economie sui costi di produzione e dell’attuazione di una nuova politica tariffaria, risultata vincente, che ha incentivato le vendite online - aumentate infatti del 500% - che verrà riproposta anche per la nuova stagione in partenza il prossimo 2 dicembre per la quale sia le tariffe che le modalità di acquisto resteranno invariate”.



Nel corso della stessa assemblea è stato nominato l'organo amministrativo di Monterosa Spa per il prossimo triennio, con la riconferma di Roberto Vicquéry alla presidenza, di Giorgio Munari nel ruolo di amministratore delegato e di Francesca Merlet in qualità di consigliere. A questi vanno ad aggiungersi i neoeletti Mauro Bieler e Deborah Russetti, in qualità di consiglieri.



Per il collegio sindacale sono stati nominati Marco Lucat, in qualità di presidente, Andrea Bo e Marzia Rocchia.