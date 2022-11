Emilia Romagna: focus sull'incoming dagli Stati Uniti

Promuovere il turismo americano in Emilia Romagna dopo lo stop imposto dalla pandemia e alla luce della ripresa degli arrivi registrata negli ultimi mesi. Lo ha spiegato Stefano Bonaccini, presidente della Regione, durante un incontro con il presidente e ceo del Cvb San Francisco Travel, Joe D’Alessandro, nell’ambito della missione della Regione Emilia-Romagna in California. Un’occasione, si legge su Hotelmag, per approfondire le opportunità di collaborazione tra due territori caratterizzati da un spiccata vocazione turistica.

“Veniamo da una stagione positiva – ha affermato Bonaccini -, e non fanno eccezione gli arrivi dagli Stati Uniti, che confermano un crescente interesse per la nostra regione. Una tendenza che si va consolidando e che vogliamo sostenere, per promuovere nuove opportunità di sviluppo e creare nuovi posti di lavoro”.



Nel 2022 gli Stati Uniti rappresentano un mercato intercontinentale importante: secondo i dati elaborati da Trademark Italia per l’Osservatorio turistico regionale, nei primi 9 mesi dell’anno si sono stati registrati quasi 100mila arrivi, con un aumento del 298% rispetto al 2021, e circa 257mila presenze: +267,6% rispetto allo scorso anno.