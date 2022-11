Olimpiadi 2026, spunta l’ipotesi di spostare il bob a Innsbruck. Ma Zaia precisa: “Confermata Cortina”

L'impennata dei prezzi delle materie ha spinto l'ipotesi di un trasloco del bob. La costruzione della pista per la disciplina in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha visto il preventivo balzare da 55 a 80 milioni di euro, di cui 61 coperti dallo Stato. E il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, aveva ventilato l'idea di evitare la realizzazione della struttura e di celebrare le gare di bob a Innsbruck.

Il progetto iniziale, come riporta corriere.it prevedeva la riqualificazione della pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo. Ma in Austria la struttura sarebbe già pronta e la questione sarebbe solo logistica.



Il costo dell'evento attualmente è salito a 2,165 miliardi, con una copertura dello Stato pari a 1,4 miliardi.



Tuttavia, nel tardo pomeriggio è lo stesso Zaia a confermare che al momento è confermata Cortina per le gare di bob. Il Coni ha infatti sottolineato "sottolineato che uscire dai confini nazionali per organizzare le olimpiadi 2026 non rientra negli obiettivi dell’Italia" ha riportato il presidente della Regione.