Il Natale a Fico tra Mercatini e pattinate sul ghiaccio

A Fico Eataly World è già tempo di Natale. Il parco tematico del cibo di Bologna si prepara alle feste di fine anno con un fitto calendario di eventi, specialità gastronomiche a tema e un nuovo villaggio di Natale.

Novità di punta sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio (realizzata al coperto e alimentata in buona parte grazie all’energia solare raccolta dai pannelli fotovoltaici del Parco), che sarà circondata da abeti addobbati e chioschi dove godersi una tazza di cioccolata calda o un bicchiere di vin brulè.



Nei fine settimana di dicembre Fico ospiterà anche i Mercatini artigianali di Natale, in collaborazione con l’Associazione Creartisti.



Non mancheranno allestimenti e animazione a tema per i più piccoli e musical. Nelle giornate del 3, 4, 8, 10, 11, 17 e 18 dicembre invece il parco proporrà ‘Benvenuti al Polo Nord’, un percorso interattivo con un laboratorio tra musiche natalizie e ambientazioni a tema Natale.



L’apice della stagione natalizia si raggiungerà in occasione della grande Festa di Capodanno, che dal pomeriggio del 31 dicembre andrà avanti fino alle prime luci del mattino con 5 piste da ballo suddivise per diversi generi musicali.



Per l’occasione Fico si trasformerà in un grande ristorante lungo più di un chilometro e, allo scoccare della mezzanotte, sarà possibile accogliere il 2023 con un brindisi sul ghiaccio, mentre si pattina in una location unica al mondo.



Il 6 gennaio la Befana farà tappa nel parco lasciando golosi regali. Inoltre, i bimbi che si presenteranno con una calza potranno fare il giro tra le attrazioni e i ristoranti del Parco per riempirla di dolci e caramelle colorate.