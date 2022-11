Emma Villas: Natale e Capodanno last minute

Sarà un Capodanno caratterizzato dal last minute questo del 2022. Lo dicono i dati dell’Osservatorio di Emma Villas, che ha inquadrato le tendenze dei vacanzieri in vista delle festività natalizie.

Sono soprattutto gli italiani a scegliere le soluzioni di vacation rentals per le feste di fine anno, con un 80% delle prenotazioni dall'Italia e le regioni più scelte per trascorrere gli ultimi giorni dell'anno sono la Toscana, seguita da Umbria e Liguria.



Se la crisi internazionale e i rincari sembrano da un lato non frenare del tutto i turisti e la loro voglia di viaggiare, dall'altro stanno spingendo sempre più proprietari di questo genere di dimore a mettere in affitto le loro proprietà, anche per brevi periodi. Emma Villas, infatti, ha registrato un incremento del +10% di ville e casali di pregio entrate nel proprio portfolio.



A scegliere questa soluzione sono principalmente famiglie numerose, gruppi di amici o coppie. Dai dati dell'Osservatorio Emma Villas emerge che la media degli ospiti per ogni soggiorno è di 12 persone, per una permanenza media di 5 giorni.