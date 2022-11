Massimo Bottura nuovo ambassador di Enit per il turismo italiano

È Massimo Bottura il nuovo ambassador di Enit per rappresentare l’Italia turistica nel mondo. Lo chef sostituisce così Roberto Bolle lanciando due campagne dedicate all’enogastronomia nei mercati americani, in Belgio, Germania, Austria e Regno Unito.

“Le campagne pubblicitarie enogastronomiche in corso puntano su due temi: Italian Lunch break e Italian shopping- si legge in una nota dell’Agenzia -. Quelle di branded content sono invece molto più vaste con tematiche enogastronomiche toccate anche in modo indiretto in articoli e campagne comparse in Belgio, Germania, UK, Svezia, Giappone, Canada, Austria, Svizzera, Spagna”.



Bottura dispenserà anche in esclusiva consigli sulle destinazioni: “In quasi ogni città e paese in Italia esistono monumenti e siti sbalorditivi – racconta -. In ogni museo trovi un capolavoro che ti emoziona e dal quale impari qualcosa”.