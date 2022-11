Venezia, il ticket d'ingresso slitta ancora

Almeno per la prima metà del 2023, Carnevale compreso, si potrà entrare a Venezia senza dover pagare un ticket. Il Comune di Venezia pare infatti deciso di far slittare l'inizio della sperimentazione del contributo d’accesso alla città lagunare, inizialmente fissato per il 16 gennaio 2023.

Una volta ottenuto il via libera in Consiglio comunale ci vorranno altri sei mesi per il passaggio alla fase operativa. A questo punto c’è chi ipotizza che il primo possibile banco di prova potrebbe essere la festa del Redentore di luglio 2023. Venezia in ogni caso sarà la prima città a introdurre questo sistema sperimentale; un modello cui il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sta guardando con interesse per risolvere la questione dell' overbooking nelle città d'arte del Paese.

"Lo studio, approfondisco le questioni e poi esprimo un punto di vista definito – ha detto, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino -. In generale dico che il tema del sovraffollamento delle città d'arte, che mette a rischio le città stesse, vada affrontato".