Nuovo assessore al Turismo in Liguria: è Augusto Sartori

La Liguria cambia assessore al Turismo. L’ormai storico impegno di Gianni Berrino sulla delega verrà preso in carico da Augusto Sartori, a cui vanno anche gli assessorati al Lavoro, alle Politiche attive dell’occupazione, ai Trasporti, ai rapporti con le organizzazioni sindacali, alle Fiere, Turismo e Grandi Eventi della Regione.

La sostituzione di Berrino da parte del presidente Giovanni Toti si è resa necessaria per l’elezione dell’ormai ex assessore alla carica di senatore.



Sartori è già stato in consiglio regionale dal 2019 al 2020 come capogruppo di Fratelli d’Italia, precedentemente dal 2017 al 2019 è stato vicepresidente del Parco di Portofino e presidente dell’Area Marina Protetta dal 2005 al 2008. A partire dal 2016 è stato anche presidente di Ascom delegazione di Santa Margherita Ligure e Portofino e assessore al Turismo del Comune di Santa Margherita, oltre che imprenditore nel settore della ristorazione.



“Abbiamo già avuto modo di lavorare insieme durante la sua esperienza come consigliere regionale durante la passata legislatura – dice il presidente Toti -. Le sue deleghe sono fondamentali per lo sviluppo della nostra regione, ma anche importanti dal punto di vista strategico, basti pensare a quella sul turismo che rappresenta un volano imprescindibile della nostra economia. Delega che conosce bene per la sua formazione professionale e che ha già ricoperto come assessore nel comune di Santa Margherita. Facendo a lui i miei migliori auguri non posso però dimenticare il lavoro svolto fin qui dal suo predecessore Gianni Berrino che ringrazio per l’impegno di questi anni vissuti insieme”.