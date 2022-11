Basilicata, rotta sul turismo accessibile

La Basilicata investe sul turismo accessibile. La Regione ha presentato un progetto che sarà finanziato con 1,2 milioni di euro nell'ambito di un avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come riporta ilsole24ore.com l'iniziativa si chiama 'B4A - Basilicata 4 all' e proseguirà fino alla primavera del 2024.



L'idea è quella di creare strutture e offrire servizi per le persone con mobilità ridotta o particolari esigenze. Il segmento su cui si sta concentrando il progetto è quello balneare. "Di fatto - ha precisato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Galella -, ciò che si propone è un modello innovativo in grado di favorire l'accoglienza turistica per ogni tipologia di necessità e promuovere il territorio come luogo aperto a tutti".